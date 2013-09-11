Лого для строительной компании

$73
Логотипы и ЗнакиЗавершен22 заявки2692 просмотра
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#1$65
#2$8

Имеется старый сайт - http://tsooo.ru/ там можно наблюдать старый ужасный логотип, честно я даже логотипом назвать не могу, эта табличка для ларька шаурмы больше подходит :)

Куплен шаблон - http://www.templatemonster.com/ru/demo/41297.html

Собственно лого должен гармонично сочетаться с данным шаблоном как минимум.

Особых предпочтений нет, поэтому и создаем данный конкурс.

Пишите в личку, если есть вопросы. Удачи!

10 лет назад
vera-levchenko
Вера 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
6 отзывов
Победители конкурса
Betelgejze
Алина 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
#1
Алина отличный исполнитель, логотип просто класс! Спасибо!
Спасибо за интересный конкурс и моментальную оплату. Мои рекомендации.
oldryns
Сергей 
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
#2
Заявки фрилансеров
Betelgejze
Алина 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
#1
oldryns
Сергей 
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
#2
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