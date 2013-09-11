Лого для строительной компании

# 1 — $ 65 # 2 — $ 8

Имеется старый сайт - http://tsooo.ru/ там можно наблюдать старый ужасный логотип, честно я даже логотипом назвать не могу, эта табличка для ларька шаурмы больше подходит :)

Куплен шаблон - http://www.templatemonster.com/ru/demo/41297.html

Собственно лого должен гармонично сочетаться с данным шаблоном как минимум.

Особых предпочтений нет, поэтому и создаем данный конкурс.

Пишите в личку, если есть вопросы. Удачи!