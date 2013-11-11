Разработка логотипа мини-кафе.

Название Компании DaCompany Описание продукта или услуг SEO-продвижение и реклама сайтов польских компаний ( в последующем – европейских) в Рунете Преимущества Вашего продукта/услуги Мы общаемся с клиентами на их языке (польский, английский) и находимся в Польше, но в то же ...
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Планируется открытие круглосуточного заведения. Основная фишка - еда на вынос. Внутри самого помещения будет в основном кухня и барная стойка с 6-7 стульями. Будут предлагаться разнообразные виды кофе, сэндвичей и десертов на вынос. Точка будет находиться в старом красивом (из красного кирпича) здании заводской архитектуры. Планируемое название - "LAVKA".. на прилегающей улице будут расставлены красивые кованые лавки, на которых можно отдохнуть и покушать :).
Необходимо разработать логотип данного заведения и фирменные цвета.
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