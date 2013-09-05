Создать простой логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен41 заявка371 просмотр
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Задача: создать простой логотип в стиле слова Яндекс. Слово тоже начинается с первой буквы Я.

Логотип нужен для интернет магазина по продаже бытовой техники и прочих товаров. сайт www.yakupil.com.ua.

10 лет назад
yakupil-igor
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
oliab
Баева 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 отзывов
10 лет назад
$10
1 день
Работой с Ольгой полностью доволен. Сразу приступила к выполнению и сделала очень быстро и качественно. Максимально узнала мои пожелания и благодаря этому получилось именно то что я хотел. Рекомендую всем!
Отличный заказчик!!! все было во время оплачено.Приятно работать.Рекомендую)
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