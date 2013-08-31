Нужно сделать два логотипа: 1. Для торг. марки кофе на песке, название ТМ: "Кава на піску "Львівська кава". В логотипе, как вариант, можно включить чашечку кофе, зерна кофе и на фоне (подложке) силуэт старого города (или ...