Нужно сделать два логотипа: 1. Для торг. марки кофе на песке, название ТМ: "Кава на піску "Львівська кава". В логотипе, как вариант, можно включить чашечку кофе, зерна кофе и на фоне (подложке) силуэт старого города (или ...
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Здравствуйте!
Нужен логотип! Что-нибудь стильное, не банальное.
Контора только открылась и планирует заниматься независимой оценкой (преимущественно) и консалтингом.
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