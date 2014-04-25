Логотипы для кофе и вареной кукурузы

Нужно сделать два логотипа:

1. Для торг. марки кофе на песке, название ТМ: "Кава на піску "Львівська кава". В логотипе, как вариант, можно включить чашечку кофе, зерна кофе и на фоне (подложке) силуэт старого города (или старинные замки). В логотипе может быть 2-3 цвета: коричневый (кофейный), зеленый (зеленый кофе), бежевый (кофе с молоком)

2. Для торг. марки вареной кукурузы в качанах и зерне, название ТМ: "Солодкий кукурудзник". Логотип может быть в мультяшном, анимационном виде, в виде самолета-кукурузы, пилота-кукурузы и т.д.) Цвета в логотипе: желтый, зеленый, красный или полноцвет.

Логотипы должны быть стильные и простые, легко узнаваемы и запоминающиеся)

Ждем)))