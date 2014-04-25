Логотипы для кофе и вареной кукурузы

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен32 заявки366 просмотров
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Нужно сделать два логотипа:

1. Для торг. марки кофе на песке, название ТМ: "Кава на піску "Львівська кава". В логотипе, как вариант, можно включить чашечку кофе, зерна кофе и на фоне (подложке) силуэт старого города (или старинные замки). В логотипе может быть 2-3 цвета: коричневый (кофейный), зеленый (зеленый кофе), бежевый (кофе с молоком)

2. Для торг. марки вареной кукурузы в качанах и зерне, название ТМ: "Солодкий кукурудзник". Логотип может быть в мультяшном, анимационном виде, в виде самолета-кукурузы, пилота-кукурузы и т.д.) Цвета в логотипе: желтый, зеленый, красный или полноцвет.

Логотипы должны быть стильные и простые, легко узнаваемы и запоминающиеся)

Ждем)))

10 лет назад
promos1
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Katarinchen
Екатерина 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$10
3 дня
Екатерина профессиональный исполнитель, быстро и на высоком уровне выполняет требования по проекту, всегда учитывает и дорабатывает замечания заказчика к заданию. Она мастер своего дела!
Работа с Романом оказалась интересной. Было выполнено достаточно большое количество работ, что позволило развить свои способности.
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