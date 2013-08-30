Нарисовать логотип для Мебельной компании

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт24 заявки2514 просмотров
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#1$50

Нужно нарисовать логотип для мебельной компании "Интерьер".

Требования:

1. Интерьер написать крупно, мебельная компания внизу более маленьким шрифтом.

2. Слева разместить какой-либо тематический (мебельный) элемент либо около/вокруг лого абстрактный элемент — НА УСМОТРЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ.

Дизайн самого сайта вот — http://angellika.ru/maket-interier.jpg , http://angellika.ru/maket-interier-kuhni.jpg

Сайт корпоративный, солидный.

Цвета лого нужны — как и фирменные в макете: оранжевый, коричневый, белый. нужно чтобы лого ГАРМОНИЧНО вписался в макет. Цвет ссылок и номеров телефонов в шапке есть возможность изменить, согласно лого потом.

10 лет назад
AnnaKK
Анна 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
31 отзыв(-2)
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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