# 1 — $ 50

Нужно нарисовать логотип для мебельной компании "Интерьер".

Требования:

1. Интерьер написать крупно, мебельная компания внизу более маленьким шрифтом.

2. Слева разместить какой-либо тематический (мебельный) элемент либо около/вокруг лого абстрактный элемент — НА УСМОТРЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ.

Дизайн самого сайта вот — http://angellika.ru/maket-interier.jpg , http://angellika.ru/maket-interier-kuhni.jpg

Сайт корпоративный, солидный.

Цвета лого нужны — как и фирменные в макете: оранжевый, коричневый, белый. нужно чтобы лого ГАРМОНИЧНО вписался в макет. Цвет ссылок и номеров телефонов в шапке есть возможность изменить, согласно лого потом.