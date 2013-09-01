Логотип и иконка для сайта

Необходимо нарисовать логотип компании в виде денежного дерева в 3Dmax (нужен будет исходник). Форма дерева - толстый ствол, листья в виде долларов (100$). Нужен именно логотип, а не красивая картинка.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать запоминающийся, лёгкий для восприятия и соответствующий дизайну логотип и favicon для сайта statburo.ru
Размеры логотипа 300х150, фон белый или прозрачный
favicon также должна быть запоминающейся, указывать на тематику сайта
Логотип не должен содержать книг, четырёхуголок, человечков, рамку
Оплата через ЯД, предоплаты нет
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