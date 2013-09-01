Логотип и иконка для сайта

$25
Логотипы и ЗнакиЗавершен8 заявок204 просмотра
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Нужно сделать запоминающийся, лёгкий для восприятия и соответствующий дизайну логотип и favicon для сайта statburo.ru

Размеры логотипа 300х150, фон белый или прозрачный

favicon также должна быть запоминающейся, указывать на тематику сайта

Логотип не должен содержать книг, четырёхуголок, человечков, рамку

Оплата через ЯД, предоплаты нет

10 лет назад
ArcSun
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
gickach
Игорь 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
10 лет назад
$25
1 день
Выбрал Игоря исполнителем и не ошибся! Отнёсся ответственно к работе и сделал качественный логотип с учётом всех требований. Очень доволен работой!
Положительный заказчик, оплата в срок, рекомендую!
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