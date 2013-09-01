Логотип и иконка для сайта

Логотип для службы доставки пиццы, название "Майами". На логотипе должны присутствовать следующие элементы: -изображение пиццы (не фото) или круг в виде пиццы с отрезанным куском или что-то другое связанное с пиццей на ваше усмотрение, -пальмы, -ретро автомобиль в движении, -название ...