Тема: Технологические процессы на розничных торговых предприятиях. Общий план: Введение (актуальность,цель, задачи) Глава 1. Хранение и подготовка к продаже продовольственных товаров. Глава 2. Холодильное оборудование. Заключение: Список литературы. 10+ источников и должен включать источник Круглов Г.Н. Основы товароведения продовольственных товаров. Издательство ...
- $25Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт6 лет назад
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Тема статьи: Планирование бюджетных доходов от штрафов: за и против. Срок 3 дня (до вечера 20.10) 8 страниц A4 TNR14 интервал 1,5 Уникальность текста не менее 90 % . Также имеется образец оформления статьи (во вложении), сделать нужно по ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $25
Тема работы: Маркетинговые исследования как основа для принятия управленческих решений в условиях рынка. Срок: 7-10 дней Бюджет: 1500 руб. (25 у.е) Предприятие можно взять любое Уникальность: Высокая, от 80% (систему антиплагиат не использовать) Особые требования: 1. Содержание и оформление должно ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $26
Нужно сделать две работы по 12 листов каждая.на любые темы из предложенных.в конце требования к содержанию и оформлениютребования обязательно должны быть соблюденысрок до вечера 19.06бюджет 1500 руб за две работы (750+750)уникальность высокая, от 80%Закрыт7 лет назад
- $25
срочно тема: Теоретические аспекты корпоративного управления В работе обязательно нужно затронуть несколько теорий, дать сравнительный анализ и тп обязательно выполнение требований из вложений объём 10 листов сроки до вечера 29.04 оригинальность 75-80% (etxt) бюджет 1500 рубЗавершен7 лет назад
- $26
тема Международный бизнес в сфере туристических услуг Срок 7 Бюджет 1500руб Методические указания во вложении. Уникальность от 70%Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $5
Задание в файле. Срок до вечера 25.04 Бюджет300рубКонтрольные, Задачи и Тесты1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $25
Тема курсовой работы "Разрешение споров в международной финансовой системе " Срок 7 Бюджет 1500руб Методические указания во вложении. Уникальность от 70%Завершен7 лет назад
- $14
Нужен реферат Тема: Валютное законодательство и валютные ограничения в России Объём 15 листов АП от 70% Оформление стандартное, сноски обязательны (методички нет) Бюджет 800 рубРефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $11
Тема:"Региональные и глобальные интересы современной России". объем 8-10 листов Бюджет 500р тема "Власть как показатель стратификации". объем 3 страницы Бюджет 200р Срок до вечера 24.12Завершен7 лет назад
- $16
Задание перекреплено в файле Обязательно должны быть расчеты, показатели и их анализ. Нужно сделать два варианта: 1 вариант Республика Татарстан 2 Вариант Республика Саха(Якутия) Данные нужно брать из Росстата. Бюджет 1000 Срок до вечера субботы. (17.12)Контрольные, Задачи и Тестынет заявокЗакрыт7 лет назад
- $3
Тема "Учетно-аналитическое обеспечение закупочной деятельности предприятия" Бюджет 200руб Срок 3-4 дня. Прошу оставлять окончательные заявки.Завершен7 лет назад
- $5
по теории вариант 6 по тесту вариант 2 сроки 3-4 дня 300 руб оформление по методичке уникальность 75+ %Контрольные, Задачи и Тесты1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $3
Ответить на вопросы в трех задачах, в виде эссе сроки 1-2 дня бюджет 200 рубЗавершен7 лет назад
Необходимо написать три эссе 1 эссе. Смотрим под цифрой 2 задание по разделу 1 "Изменение внешней среды и новая роль маркетинга" написать эссе по любой из 10 тем, объём НЕ МЕНЕЕ 5000 знаков. 2 эссе. задание по разделу 2 ...Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $15
Нужно выполнить проект по шаблону во вложении. Объём работы примерно 15 листов. Тема: Анализ и оценка эффективности реализации инновационной программы "название программы" региона. Нужно выбрать любой регион и одну современную инновационную программу, сделать анализ. Срок до вечера 5 октября Бюджет ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Требуется дизайн группы VK - аватар и меню. Тематика группы образовательная - онлайн помощь на экзамене, решение задач, выполнение контрольных работ. Также необходимы три картинки товаров и баннер на рекламный пост основные моменты: в дизайне не должны использоваться ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $6
Нужно сделать рекламный пост в стиле группы (картинка) тема: Помощь на экзамене онлайн (решение задач) Три картинки товаров: творческие работы, решение задач и онлайн помощь Адрес группы скину в ЛСИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $5
Порядка 13-15 слайдов, список литературы обязателен (можно указать другие статьи по теме, а также сноски) пример выполнения во вложении. рекомендации: лучше всего посмотреть статьи Квинта Владимира Львовича и Полтеровича Виктора Мееровича. срок до вечера 15.09 (1 день) бюджет: 300 ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Разработать дизайн группы VK - аватар и меню. Тематика группы образовательная - онлайн помощь на экзамене, решение задач, выполнение контрольных работ. требования: в дизайне не должны использоваться четырехуголки и безликие человечки в аватарке должен присутствовать текст с основными ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад