ArcSun

Александр ArcSun

 
40 летРоссия/Ульяновск
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
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  • Курсовая работа (теория)

    $25

    Тема: Технологические процессы на розничных торговых предприятиях.  Общий план: Введение (актуальность,цель, задачи) Глава 1.  Хранение и подготовка к продаже продовольственных товаров.  Глава 2.  Холодильное оборудование.  Заключение:  Список литературы. 10+ источников и должен включать источник Круглов Г.Н. Основы товароведения продовольственных товаров. Издательство ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать статью.

    $8

    Тема статьи: Планирование бюджетных доходов от штрафов: за и против.  Срок 3 дня (до вечера 20.10) 8 страниц A4 TNR14 интервал 1,5 Уникальность текста не менее 90 % . Также имеется образец оформления статьи (во вложении), сделать нужно по ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Курсовая работа по маркетингу с практической частью

    $25

    Тема работы: Маркетинговые исследования как основа для принятия управленческих решений в условиях рынка. Срок: 7-10 дней Бюджет: 1500 руб. (25 у.е) Предприятие можно взять любое Уникальность: Высокая, от 80% (систему антиплагиат не использовать) Особые требования: 1. Содержание и оформление должно ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать реферат

    $26

    Нужно сделать две работы по 12 листов каждая.на любые темы из предложенных.в конце требования к содержанию и оформлениютребования обязательно должны быть соблюденысрок до вечера 19.06бюджет 1500 руб за две работы (750+750)уникальность высокая, от 80%

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Реферат

    $25

    срочно тема: Теоретические аспекты корпоративного управления В работе обязательно нужно затронуть несколько теорий, дать сравнительный анализ и тп обязательно выполнение требований из вложений объём 10 листов сроки до вечера 29.04 оригинальность 75-80% (etxt) бюджет 1500 руб

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Написать реферат

    $14

    Нужен реферат  Тема: Валютное законодательство и валютные ограничения в России Объём 15 листов АП от 70% Оформление стандартное, сноски обязательны (методички нет) Бюджет 800 руб

    Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать эссе

    $11

    Тема:"Региональные и глобальные интересы современной России". объем 8-10 листов  Бюджет 500р тема "Власть как показатель стратификации". объем 3 страницы Бюджет 200р Срок до вечера 24.12

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Выполнить расчетную работу.

    $16

    Задание перекреплено в файле  Обязательно должны быть расчеты, показатели и их анализ.  Нужно сделать два варианта:  1 вариант Республика Татарстан  2 Вариант Республика Саха(Якутия)  Данные нужно брать из Росстата.  Бюджет 1000 Срок до вечера субботы. (17.12)

    Контрольные, Задачи и Тестынет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать три эссе

    Необходимо написать три эссе 1 эссе. Смотрим под цифрой 2  задание по разделу 1 "Изменение внешней среды и новая роль маркетинга"  написать эссе по любой из 10 тем, объём НЕ МЕНЕЕ 5000 знаков.  2 эссе. задание по разделу 2 ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Курсовой проект Анализ инновационной программы региона

    $15

    Нужно выполнить проект по шаблону во вложении. Объём работы примерно 15 листов. Тема: Анализ и оценка эффективности реализации инновационной программы "название программы" региона. Нужно выбрать любой регион и одну современную инновационную программу, сделать анализ. Срок до вечера 5 октября Бюджет ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн группы ВК

    Требуется дизайн группы VK - аватар и меню. Тематика группы образовательная - онлайн помощь на экзамене, решение задач, выполнение контрольных работ. Также необходимы три картинки товаров и баннер на рекламный пост основные моменты: в дизайне не должны использоваться ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сделать картинку для поста в группу ВК и три картинки товаров

    $6

    Нужно сделать рекламный пост в стиле группы (картинка) тема: Помощь на экзамене онлайн  (решение задач) Три картинки товаров: творческие работы, решение задач и онлайн помощь Адрес группы скину в ЛС

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сделать обзор статьи в виде презентации

    $5

    Порядка 13-15 слайдов, список литературы обязателен (можно указать другие статьи по теме, а также сноски) пример выполнения во вложении. рекомендации: лучше всего посмотреть статьи Квинта Владимира Львовича и Полтеровича Виктора Мееровича. срок до вечера 15.09 (1 день) бюджет: 300 ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн группы ВК

    Разработать дизайн группы VK - аватар и меню. Тематика группы образовательная - онлайн помощь на экзамене, решение задач, выполнение контрольных работ. требования: в дизайне не должны использоваться четырехуголки и безликие человечки в аватарке должен присутствовать текст с основными ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Onli-ok
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$60
10 баллов
5 лет назад
Разработать конкурсный урок по физике 8 кл.
Всё отлично!!!
Задание было выполнено на высоком уровне. Урок прошел замечательно!
Ответный отзыв
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$26
2 балла
6 лет назад
Написать реферат
Так нагло врать нельзя, Александр В вашем заказе нет ни слова о том, что проверка не по стандартному Антиплагиат (не антиплагиат), а в другой программе. Вы всегда четко это указываете в своих проектах, а в этом решили схитрить, и получить за копейки копирайт. Отзыв отправляется в арбитраж, а вам впредь будет тяжелее обманывать людей
К сожалению в этот раз сотрудничество с Еленой получает оценку "ноль". В ТЗ четко было указано, что нужна именно уникальность текста, от 80% (не антиплагиат). Но Елена проигнорировала этот пункт и прислала обыкновенный копипаст, накопированный с разных источников, которые не индексирует бесплатная версия АП. При этом еще не скрывала, что это скопировано. В ответ на мои претензии о несоответствии работы ТЗ и требования привести работу в соответствие ТЗ, заявила, что якобы я меняю условия после выполнения заказа. Будьте осторожны при работе с данным исполнителем
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altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Реферат
Все замечательно, как и всегда при работе с Александром!
Елена сделала хорошую работу в сжатые сроки!
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vitalkoihn
Виталий 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Написать курсовую работу.
Проект здан. Сотрудничеством довольны!
Отличный исполнитель! Заказ выполнил в срок, качество работы высокое. Буду дальше сотрудничать!
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altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$3
10 баллов
7 лет назад
Написать эссе на 2 страницы
Все отлично!
Все выполнено качественно и в срок. Сотрудничеством доволен.
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