Написать реферат

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$26
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки217 просмотров
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Нужно сделать две работы по 12 листов каждая.на любые темы из предложенных.в конце требования к содержанию и оформлениютребования обязательно должны быть соблюденысрок до вечера 19.06бюджет 1500 руб за две работы (750+750)уникальность высокая, от 80%

7 лет назад
ArcSun
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
$26
1 день
К сожалению в этот раз сотрудничество с Еленой получает оценку "ноль". В ТЗ четко было указано, что нужна именно уникальность текста, от 80% (не антиплагиат). Но Елена проигнорировала этот пункт и прислала обыкновенный копипаст, накопированный с разных источников, которые не индексирует бесплатная версия АП. При этом еще не скрывала, что это скопировано. В ответ на мои претензии о несоответствии работы ТЗ и требования привести работу в соответствие ТЗ, заявила, что якобы я меняю условия после выполнения заказа. Будьте осторожны при работе с данным исполнителем
Так нагло врать нельзя, Александр В вашем заказе нет ни слова о том, что проверка не по стандартному Антиплагиат (не антиплагиат), а в другой программе. Вы всегда четко это указываете в своих проектах, а в этом решили схитрить, и получить за копейки копирайт. Отзыв отправляется в арбитраж, а вам впредь будет тяжелее обманывать людей