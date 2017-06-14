Написать реферат

К сожалению в этот раз сотрудничество с Еленой получает оценку "ноль". В ТЗ четко было указано, что нужна именно уникальность текста, от 80% (не антиплагиат). Но Елена проигнорировала этот пункт и прислала обыкновенный копипаст, накопированный с разных источников, которые не индексирует бесплатная версия АП. При этом еще не скрывала, что это скопировано. В ответ на мои претензии о несоответствии работы ТЗ и требования привести работу в соответствие ТЗ, заявила, что якобы я меняю условия после выполнения заказа. Будьте осторожны при работе с данным исполнителем