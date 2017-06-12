Нужна третья практическая глава диссертации

ТЕМА РАБОТЫ Алгоритм управления развитием объекта недвижимости на основе редевелопмента КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ 20 ШРИФТ * Times New Roman 14 pt ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 70% КРАЙНИЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТЫ 16.06.2017

Прикрепляю смету по первому 1 варианту реализации проекта. Набросок 1 главы. Она еще поменяется немного, но основное там есть. 2 глава прикреплена. В третьей главе нужно расписать практический алгоритм, основанный на алгоритме 2 главы: Рисунок 2.3 – Алгоритм управления развитием объектом нежилой недвижимости на основе редевелопмента, с учетом рассмотрения 3 вариантов: реконструкция, модернизация и перепрофилирование. Так же по необходимости можно использовать на практических примерах остальные алгоритмы рассмотренные во 2 главе. И по всем вариантам должны быть рассчитаны показатели эффективности.