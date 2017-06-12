Экономика организаций бытового обслуживания населения

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки105 просмотров
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Курсовая работа. Тема-"Экономика организаций бытового обслуживания населения" на примере любого предприятия30-40страниц,14шрифт,1.5 интервал, не менее 10источников. antiplagiat 70%

7 лет назад
victorcd1
48 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад