Бизнес план курьерской службы для магазина продуктов

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Бизнес план курьерской службы для магазина продуктов "Планета холидей"

Количество страниц: 15

Срoк сдачи: 12-06-2017 (до 19-00) 

Дополнительные требования: Работники доставки должны быть сотрудниками магазина. Требования прикреплены

7 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад