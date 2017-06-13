Курсовая работа по экономике

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ТЕМА РАБОТЫ * МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В ОБУЧЕНИИ ЭКОНОМИКЕ 

КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 30 

ШРИФТ * Times New Roman 14 pt 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 60% 

КРАЙНИЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТЫ 13.06.2017 

ДАТА ЗАЩИТЫ РАБОТЫ В ИНСТИТУТЕ 

ПОЖЕЛАНИЯ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ сделать работу строго по плану которой представленной мною.

7 лет назад
nik0lka
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
174 отзыва(-2)