Курсовая работа по экономике

Необходимо разработать практическую главу для экономического диплома по теме методики оценки контрагентов предприятия (узкая тема внутри управления кредитным риском) На данный момент есть: четкое понимание системы, которую нужно разработать и описать практические материалы, которые нужны будут для ее ...