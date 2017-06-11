«Разработка технологического процесса получения отливки «фланец» метод

Дисциплина *

«Специальные методы литья»

тема работы *

«Разработка технологического процесса получения отливки «фланец» методом литья по выплавляемым моделям»

Количество страниц *

30( со списком литературы)

Шрифт *

Times New Roman 14 pt

Оригинальность работы

60%

Крайний срок получения работы

11.06.2017

Пожелания и

Дополнительная информация

В файле (Timofeev_I_V_)пример работы. Сделать все как в примере, чертежи в составе работы, а не на отдельных листах). В файле detal2 сделана отливка в solid works, там есть все размеры детали, если не видно на фотографии чертёж детали лвм, работу надо сделать по примеру Тимофеев word.В примерной работе все описано как надо и что нужно по отливке.В моей работе- Сплав 10х18н9бл