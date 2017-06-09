2 глава ВКР по Энергетике! Срочно!

ВКР - 2 глава

ДИСЦИПЛИНА * Энергетика

ТЕМА РАБОТЫ * Анализ эффективности использования топливных ресурсов на ТЭЦ

КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 25-30

ШРИФТ * Times New Roman 14 pt

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 40%

КРАЙНИЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТЫ 09.06.2017

ПОЖЕЛАНИЯ И

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Нужна 2-ая глава работы. Смысл работы - создание

алгоритма для анализа эффективности. Алгоритм следующий: 1) Анализ

исходных данных ресурса 2)Организационно-технологическая оценка 3)

Экономический расчёт На первом этапе описываются все изменяющиеся

параметры ресурса (топлива) на ТЭЦ: вид используемого топлива, вид/тип

горелок, режим сжигания и др. параметры, воздействуя на которые мы можем

добиться большей эффективности (3-4 параметра). А также метод их выбора

(прикладываю на примере водного ресурса). На втором этапе необходимо

выбрать 3 системы с различными показателями ресурса, описанными в первом

пункте, и обосновать выбор с точки зрения принципа \"если...то\" с

организационной точки зрения (если мы выбрали тип топлива газ, то это

значит, что нам необходимо врезать в сеть газоснабжения объекта) На

этапе экономического расчёта необходимо предоставить ряд формул, по

которым можно будет рассчитать, какая система более эффективная с

экономической точки зрения получается. Ну и прогнать каждую систему

через эти формулы, чтобы на результат посмотреть. На этом всё

ЗАГРУЖЕННЫЕ ФАЙЛЫ

Анализ исходных данных.docx