2 глава ВКР по Энергетике! Срочно!

Магистерская диссертация ДИСЦИПЛИНА * - ТЕМА РАБОТЫ * Повышение эффективности диагностирования пневмоподвески легкового автомобиля путем разработки диагностического оборудования и методики диагностирования. КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 100-110 ШРИФТ * Times New Roman 14 pt ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 60% КРАЙНИЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТЫ 20.06.2017 Важна поэтапная ...
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ВКР - 2 глава
ДИСЦИПЛИНА * Энергетика
ТЕМА РАБОТЫ * Анализ эффективности использования топливных ресурсов на ТЭЦ
КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 25-30
ШРИФТ * Times New Roman 14 pt
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 40%
КРАЙНИЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТЫ 09.06.2017
ПОЖЕЛАНИЯ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Нужна 2-ая глава работы. Смысл работы - создание
алгоритма для анализа эффективности. Алгоритм следующий: 1) Анализ
исходных данных ресурса 2)Организационно-технологическая оценка 3)
Экономический расчёт На первом этапе описываются все изменяющиеся
параметры ресурса (топлива) на ТЭЦ: вид используемого топлива, вид/тип
горелок, режим сжигания и др. параметры, воздействуя на которые мы можем
добиться большей эффективности (3-4 параметра). А также метод их выбора
(прикладываю на примере водного ресурса). На втором этапе необходимо
выбрать 3 системы с различными показателями ресурса, описанными в первом
пункте, и обосновать выбор с точки зрения принципа \"если...то\" с
организационной точки зрения (если мы выбрали тип топлива газ, то это
значит, что нам необходимо врезать в сеть газоснабжения объекта) На
этапе экономического расчёта необходимо предоставить ряд формул, по
которым можно будет рассчитать, какая система более эффективная с
экономической точки зрения получается. Ну и прогнать каждую систему
через эти формулы, чтобы на результат посмотреть. На этом всё
ЗАГРУЖЕННЫЕ ФАЙЛЫ
Анализ исходных данных.docx
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