СРОЧНО, доработка дипломной работы по радиоэлектронике

Бюджет хороший. Работа готова, но её надо доработать по замечаниям клиента. ДИСЦИПЛИНА микрополосковая антенна Х-жиапозона кафедра радио электронных устройств ТЕМА РАБОТЫ микрополосковая антенна Х-жиапозона кафедра радио электронных устройств КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ 50 ШРИФТ Times New Roman 14 pt ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 70% КРАЙНИЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТЫ 07.06.2017ПОЖЕЛАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Исходные данные (технические требования): 1.Диапозон рабочих частот: 9.40-9.42 ГГц. 2. Поляризация: линейная, горизонтальная. 3.Ширина диаграммы направленности : 80 градусов в азимутальной плоскости; 25 градусов угломестной плоскости. 4. Материал диэлектрика: Arlon AD250 Содержание ВКР: -Введение. -Основные параметры антенн. -Моделирование одиночного микрополоскового антенного элемента. -Моделирование решетки однотипных микрополосковых элементов с параллельной системой питания. -Моделирование решетки однотипных микрополосковых элементов с последовательной системой питания. ----Анализ результатов. -Выводы. -доп раздел ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ Если есть возможность, это важно, то хотелось бы, чтобы построение антенн было выполнено в программе AWR Designer К каждой печатной антенне нужно (мнимаЯ, вещественная) ачх, фчх, диаграмма направленности Литература не заключена в рамки ее давности. меж строчный 1.5