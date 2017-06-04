Написание текстов по психологии и педагогике

Добрый день.

Для учебного сайта для раздела вопрос-ответ надо написать ответы на ряд вопросов по психологии и педагогике

Около 100 вопросов

Требования:

- Каждый ответ должен быть по 1000 символов

- Уникальность 80%

Пример вопроса:

- экологическое воспитание это

- рефлексия это в педагогике

- перцепция это в психологии

- вербальная коммуникация это в психологии

Пишите стоимость одного ответа (или 1000 збп) и уровень знания психологии и педагогики