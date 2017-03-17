Добрый день. У меня сайт на WP, вчера хостер написал, что сайт создает большую нагрузку на родительском сервере, погасил сервер и попросил проверить сайт и устранить резкой возросшую большую нагрузку. Сейчас сайт недоступен, хостер погасил сервер. Вот ...
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день. [b]Предыстория.[/b] Рисовать слайды будем для сервиса доставки продуктов из гипермаркетов, iGooods.ru . Сервис доставляет продукты из 6 сетей (ЛЕНТА, МЕТРО, КАРУСЕЛЬ, SPAR, PRISMA и Супер бабилон). Слайды рисуем для леднингов, которые рассказываю о доставке ...Баннеры19 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно написать более 100 текстов для сервиса доставки продуктов. ТЗ. 1) Длина ~4000 символов б.п. 2) Уникальность текста в коридоре 90-100% по https://www.etxt.ru/antiplagiat/ 3) Человеческий читаемый текст 4) В тексте надо сделать один список, для придания естественности странице 5) Первый ключевик ...Копирайтинг26 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Для нескольких страниц сайта http://ru.solverbook.com/ надо нарисовать адаптированный под моб телефоны дизайн. Страницы: - http://ru.solverbook.com/ - http://ru.solverbook.com/spravochnik/ - http://ru.solverbook.com/spravochnik/formuly-po-fizike/formula-kolichestva-teploty/ Задача адаптировать по моб телефоны, функциональные блоки расположить по ближе к началу страницы. PSD исходного дизайна дам, если потребуется. В ответе пишите ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт6 лет назад
Для образовательного проекта надо писать статьи для студентов - как работать в excel. Например, "как объединить ячейки в экселе", "как сделать таблицу в эксель". ТЗ. 1) Тексты не должны быть исследованием, они могут быть просто рерайтом или ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Проблема. Есть сайт на WP, на него как-то заливают вредоносный код и с сайта начинаю майнить. Надо: - Обнулить сервер, привести его к исходному состоянию, чтобы там точно не было никаких остатков вредоносного кода - Поставить старый ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Для образовательного проекта надо писать статьи для студентов - как работать в excel. Например, "как объединить ячейки в экселе", "как сделать таблицу в эксель". ТЗ. 1) Тексты не должны быть исследованием, они могут быть просто рерайтом или ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт6 лет назад
Для учебного проекта надо написать цикл статей по химии ТЗ Писать отдельные статьи по типу - http://ru.solverbook.com/spravochnik/formuly-po-ximii/formula-glicerina/ и http://ru.solverbook.com/spravochnik/formuly-po-ximii/formula-alkenov/ Тематика статей - гидролиз, степени окисления, хим реакции и др темы из школьного и вузовского курсов Статья должна: 1) Отвечать на ...Контрольные, Задачи и Тесты6 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Предыстория. Рисовать слайды будем для сервиса доставки продуктов из гипермаркетов, iGooods.ru . Сервис доставляет продукты из 5 магазинов (ЛЕНТА, Призма, МЕТРО, Лэнд и супер бабилон). Что надо делать. Надо нарисовать по 3 слайда для 5 ...Баннеры10 заявокЗакрыт6 лет назад
Для учебного проекта надо написать цикл статей по химии ТЗ Писать отдельные статьи по типу - http://ru.solverbook.com/spravochnik/formuly-po-ximii/formula-glicerina/ и http://ru.solverbook.com/spravochnik/formuly-po-ximii/formula-alkenov/ Тематика статей - гидролиз, степени окисления, хим реакции и др из школьного и вузовского курсов Статья должна: 1) Отвечать на вопрос ...Контрольные, Задачи и Тесты1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Для сервиса по доставке продуктов на дом надо нарисовать лендинг. ТЗ: - Набросок в приложении - Рисуем десктопный вариант и моб версию Структура лендинга: - Шапка - 1 экран. Презентация сервиса, что у нас есть реальные каталоги основных гипермаркетов и ...Дизайн сайтов55 заявокЗакрыт6 лет назад
Для образовательного проекта надо писать общетематические статьи. Например, "Как написать реферат", "Как правильно оформить титульный лист". ТЗ. 1) Тексты не должны быть исследованием, они могут быть просто рерайтом или выжимкой аналогичных статей с др сайтов (Таких много, ...Завершен6 лет назад
Для небольшого образовательного проекта надо написать цикл статей по математике. Писать отдельные статьи по типу – http://ru.solverbook.com/spravochnik/integraly/universalnaya-trigonometricheskaya-podstanovka/ или http://ru.solverbook.com/spravochnik/matricy/metod-obratnoj-matricy/ Статья должна: 1) Отвечать на вопрос пользователя, соответствовать заголовку 2) Не надо углубляться в тему, надо только ответить на вопрос ...Контрольные, Задачи и Тесты8 заявокЗакрыт6 лет назад
Для небольшого образовательного проекта надо написать цикл статей по математике. ТЗ. Писать отдельные статьи по типу – http://ru.solverbook.com/spravochnik/integraly/universalnaya-trigonometricheskaya-podstanovka/ или http://ru.solverbook.com/spravochnik/matricy/metod-obratnoj-matricy/ Статья должна: 1) Отвечать на вопрос пользователя, соответствовать заголовку 2) Не надо углубляться в тему, надо только ответить на вопрос ...Контрольные, Задачи и Тесты10 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Ищу студента-технаря для решения школьных задач по математике. Например, "решите уравнение - 4:x=2:2,5" и т.п. Что надо будет делать. Я буду выдавать список задач для решения, все они уже решены в интернете, т.к. являются либо ...Контрольные, Задачи и Тесты34 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Для учебного сайта для раздела вопрос-ответ надо написать ответы на ряд вопросов по психологии и педагогике Около 100 вопросов Требования: - Каждый ответ должен быть по 1000 символов - Уникальность 80% Пример вопроса: - экологическое воспитание это - рефлексия это в ...Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Для учебного сайта для раздела вопрос-ответ надо написать ответы на ряд вопросов по менеджменту Около 100 вопросов Требования: - Каждый ответ должен быть по 1000 символов - Уникальность 80% Пример вопроса: - мотивационный процесс это - условия и факторы возникновения и ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Для небольшого образовательного сайта надо написать цикл статей по менеджменту ТЗ Писать отдельные статьи по типу - http://management-rus.ru/osnovi/vidy-menedzhmenta.php Статья должна: 1) Отвечать на вопрос пользователя, соответствовать заголовку 2) Не надо углубляться в тему, надо только ответить на вопрос пользователя. Можно ...Завершен7 лет назад
Добрый день. Надо установить на сайте WP и шаблон - http://wp-templates.ru/metro-magazine/ Надо сделать: - Установить WP - Поставить шаблон - http://wp-templates.ru/metro-magazine/ - Поставить СЕО плагин, sitemap, кеширование (Еще какие плагины посоветуете?) - Поставить Яндекс метрику и Гугл аналитикс Пишите цену и сроки. Если ...Системы управления (CMS)17 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Ищу копирайтера для написания статей про футбол. Требования: - Опыт и хорошее знание специфики - Примеры работ - Грамотная речь (Писать придется много и не хотел бы, чтобы через 10 статей тексты потеряли читаемость) ТЗ: - Длина 4000 збп - Уникальность ...Завершен7 лет назад