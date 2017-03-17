Fliric

Алексей Fliric

 
35 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сайт на WP создает большую нагрузку на сервер, проверить и исправить

    Добрый день. У меня сайт на WP, вчера хостер написал, что сайт создает большую нагрузку на родительском сервере, погасил сервер и попросил проверить сайт и устранить резкой возросшую большую нагрузку. Сейчас сайт недоступен, хостер погасил сервер. Вот ...

    MySQL
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нарисовать слайды для лендингов

    Добрый день. [b]Предыстория.[/b] Рисовать слайды будем для сервиса доставки продуктов из гипермаркетов, iGooods.ru . Сервис доставляет продукты из 6 сетей (ЛЕНТА, МЕТРО, КАРУСЕЛЬ, SPAR, PRISMA и Супер бабилон). Слайды рисуем для леднингов, которые рассказываю о доставке ...

    Баннеры19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написание статей для сервиса доставки

    Нужно написать более 100 текстов для сервиса доставки продуктов. ТЗ. 1) Длина ~4000 символов б.п. 2) Уникальность текста в коридоре 90-100% по https://www.etxt.ru/antiplagiat/ 3) Человеческий читаемый текст 4) В тексте надо сделать один список, для придания естественности странице 5) Первый ключевик ...

    Написание статей
    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Адаптировать дизайн под моб устройства

    Добрый день. Для нескольких страниц сайта http://ru.solverbook.com/ надо нарисовать адаптированный под моб телефоны дизайн. Страницы:  - http://ru.solverbook.com/  - http://ru.solverbook.com/spravochnik/  - http://ru.solverbook.com/spravochnik/formuly-po-fizike/formula-kolichestva-teploty/ Задача адаптировать по моб телефоны, функциональные блоки расположить по ближе к началу страницы. PSD исходного дизайна дам, если потребуется. В ответе пишите ...

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написание статей про работу в excel

    Для образовательного проекта надо писать статьи для студентов - как работать в excel. Например, "как объединить ячейки в экселе", "как сделать таблицу в эксель". ТЗ. 1) Тексты не должны быть исследованием, они могут быть просто рерайтом или ...

    Написание статей
    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Обнулить сервер и обновить движок WP

    Добрый день. Проблема. Есть сайт на WP, на него как-то заливают вредоносный код и с сайта начинаю майнить. Надо:  - Обнулить сервер, привести его к исходному состоянию, чтобы там точно не было никаких остатков вредоносного кода  - Поставить старый ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Написание статей про работу в excel

    Для образовательного проекта надо писать статьи для студентов - как работать в excel. Например, "как объединить ячейки в экселе", "как сделать таблицу в эксель". ТЗ. 1) Тексты не должны быть исследованием, они могут быть просто рерайтом или ...

    Написание статей
    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написание теор статей по химии

    Для учебного проекта надо написать цикл статей по химии ТЗ Писать отдельные статьи по типу - http://ru.solverbook.com/spravochnik/formuly-po-ximii/formula-glicerina/ и http://ru.solverbook.com/spravochnik/formuly-po-ximii/formula-alkenov/ Тематика статей - гидролиз, степени окисления, хим реакции и др темы из школьного и вузовского курсов Статья должна: 1) Отвечать на ...

    Контрольные, Задачи и Тесты6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нарисовать слайды

    Добрый день. Предыстория. Рисовать слайды будем для сервиса доставки продуктов из гипермаркетов, iGooods.ru . Сервис доставляет продукты из 5 магазинов (ЛЕНТА, Призма, МЕТРО, Лэнд и супер бабилон). Что надо делать. Надо нарисовать по 3 слайда для 5 ...

    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написание теор статей по химии

    Для учебного проекта надо написать цикл статей по химии ТЗ Писать отдельные статьи по типу - http://ru.solverbook.com/spravochnik/formuly-po-ximii/formula-glicerina/ и http://ru.solverbook.com/spravochnik/formuly-po-ximii/formula-alkenov/ Тематика статей - гидролиз, степени окисления, хим реакции и др из школьного и вузовского курсов Статья должна: 1) Отвечать на вопрос ...

    Контрольные, Задачи и Тесты1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нарисовать лендинг

    Добрый день. Для сервиса по доставке продуктов на дом надо нарисовать лендинг. ТЗ:  - Набросок в приложении  - Рисуем десктопный вариант и моб версию Структура лендинга:  - Шапка  - 1 экран. Презентация сервиса, что у нас есть реальные каталоги основных гипермаркетов и ...

    Дизайн сайтов55 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написание текстов, тематика обучение

    Для образовательного проекта надо писать общетематические статьи. Например, "Как написать реферат", "Как правильно оформить титульный лист". ТЗ. 1) Тексты не должны быть исследованием, они могут быть просто рерайтом или выжимкой аналогичных статей с др сайтов (Таких много, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Написание теории по математике

    Для небольшого образовательного проекта надо написать цикл статей по математике. Писать отдельные статьи по типу – http://ru.solverbook.com/spravochnik/integraly/universalnaya-trigonometricheskaya-podstanovka/ или http://ru.solverbook.com/spravochnik/matricy/metod-obratnoj-matricy/ Статья должна: 1) Отвечать на вопрос пользователя, соответствовать заголовку 2) Не надо углубляться в тему, надо только ответить на вопрос ...

    Контрольные, Задачи и Тесты8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написание теории по математике

    Для небольшого образовательного проекта надо написать цикл статей по математике. ТЗ. Писать отдельные статьи по типу – http://ru.solverbook.com/spravochnik/integraly/universalnaya-trigonometricheskaya-podstanovka/ или http://ru.solverbook.com/spravochnik/matricy/metod-obratnoj-matricy/ Статья должна: 1) Отвечать на вопрос пользователя, соответствовать заголовку 2) Не надо углубляться в тему, надо только ответить на вопрос ...

    Контрольные, Задачи и Тесты10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Решение школьных задач по математике

    Добрый день. Ищу студента-технаря для решения школьных задач по математике. Например, "решите уравнение - 4:x=2:2,5" и т.п. Что надо будет делать. Я буду выдавать список задач для решения, все они уже решены в интернете, т.к. являются либо ...

    PHP
    Контрольные, Задачи и Тесты34 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написание текстов по психологии и педагогике

    Добрый день. Для учебного сайта для раздела вопрос-ответ надо написать ответы на ряд вопросов по психологии и педагогике Около 100 вопросов Требования: - Каждый ответ должен быть по 1000 символов - Уникальность 80% Пример вопроса: - экологическое воспитание это - рефлексия это в ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написание текстов по менеджменту

    Добрый день. Для учебного сайта для раздела вопрос-ответ надо написать ответы на ряд вопросов по менеджменту Около 100 вопросов Требования:  - Каждый ответ должен быть по 1000 символов  - Уникальность 80% Пример вопроса:  - мотивационный процесс это  - условия и факторы возникновения и ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написание статей по менеджменту

    Для небольшого образовательного сайта надо написать цикл статей по менеджменту ТЗ Писать отдельные статьи по типу - http://management-rus.ru/osnovi/vidy-menedzhmenta.php Статья должна: 1) Отвечать на вопрос пользователя, соответствовать заголовку 2) Не надо углубляться в тему, надо только ответить на вопрос пользователя. Можно ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Установить WP и шаблон

    Добрый день. Надо установить на сайте WP и шаблон - http://wp-templates.ru/metro-magazine/ Надо сделать:  - Установить WP  - Поставить шаблон - http://wp-templates.ru/metro-magazine/  - Поставить СЕО плагин, sitemap, кеширование (Еще какие плагины посоветуете?)  - Поставить Яндекс метрику и Гугл аналитикс Пишите цену и сроки. Если ...

    Системы управления (CMS)17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написание статей на тему футбола

    Добрый день. Ищу копирайтера для написания статей про футбол. Требования:  - Опыт и хорошее знание специфики  - Примеры работ  - Грамотная речь (Писать придется много и не хотел бы, чтобы через 10 статей тексты потеряли читаемость) ТЗ:  - Длина 4000 збп  - Уникальность ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
tevik
Денис 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Обнулить сервер и обновить движок WP
Алексей хороший заказчик. Четко поставил задачу, всегда онлайн, оплатил незамедлительно. Рекомендую!
Денис быстро нашел проблему на сервере, удалил вирусы и поставил пару плагинов на будущее, проблем больше нет. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
JuliaAgalakova
Юлия 
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$1600
10 баллов
6 лет назад
Написание текстов, тематика обучение
Заказчик отличный. Все ТЗ сформулированы чётко и понятно. Оплата производится без задержек, сразу же после проверки написаннных текстов. Рекомендую.
Отличный исполнитель, советую. Задания выполняет качественном и в срок. Еще не было ни одной задержки или нарекания к текстам.
Ответный отзыв
sarikiz
Инна 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Написание статей по менеджменту
Хороший заказчик, точные ТЗ, оплата в срок после проверки текстов. надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Отличный исполнитель, оперативно и педантично выполнил все ТЗ.
Ответный отзыв
DianaElka
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$8
10 баллов
7 лет назад
Написание статей на тему футбола
Хороший заказчик, рекомендую Четкое ТЗ, ничего лишнего, все по делу С оплатой проблем не возникло
Диана быстро и качественно пишет тексты. Отличная уникальность и всегда по ТЗ. Рекомендую!
Ответный отзыв
DariaSV26
28 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$2
10 баллов
7 лет назад
Написание теории по физике
заказчик грамотный и порядочный
Быстро и хорошо выполнила ТЗ. Рекомендую
Ответный отзыв