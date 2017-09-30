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Юлия
JuliaAgalakova
JuliaAgalakova
31 год
Россия
/
Екатеринбург
6 лет на
фриланс
-бирже
Была
6 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Алексей
Fliric
35 лет
Россия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 отзывов
$1600
10 баллов
6 лет назад
Написание текстов, тематика обучение
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Отзывы заказчиков
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