Написание теории по физике

Для небольшого образовательного проекта надо написать цикл статей по физике.

ТЗ.

Писать отдельные статьи по типу – http://ru.solverbook.com/spravochnik/mexanika/mexanicheskie-kolebaniya-i-volny/garmonicheskie-kolebaniya/ или http://ru.solverbook.com/spravochnik/mexanika/kinematika/uskorenie-svobodnogo-padeniya/

Статья должна:

1) Отвечать на вопрос пользователя, соответствовать заголовку

2) Не надо углубляться в тему, надо только ответить на вопрос пользователя. Можно давать ссылки на похожие темы, которые уже есть на сайте

3) Содержать 2 примера решения, хоть 1 пример с картинкой

4) Быть уникальной с точки зрения ПС, уникально от 70%.

То есть, не быть скопированной с др сайта. Материал можно брать с др сайтов, только его надо рерайтить.

Примеры тем:

- уравнение теплового баланса

- уравнение менделеева клапейрона

В ответите сразу пишите свой возраст, образование и цену одной статьи!