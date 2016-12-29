доработка в соответствии с требованиями, срок до 04.01.2017: Нужна работа, которая будет соответствовать следующим требованиям... 1.методичка. 2. задание к к.п. основопалагаемся на методичку! задание это как "путеводитель". всё расписано в методичке ...
* Курсовая работа. Фармацевтическая технология
Предмет – Фармацевтической технологии
Тема – Изготовление ректальных форм
Кол-во страниц 25-30
Шрифт Times New Roman 14 pt
Оригинальность 60%
Заявки фрилансеров
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