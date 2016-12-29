* Курсовая работа. Фармацевтическая технология

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Закрыт4 заявки150 просмотров

Предмет – Фармацевтической технологии

Тема – Изготовление ректальных форм

Кол-во страниц 25-30

Шрифт Times New Roman 14 pt

Оригинальность 60%

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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Нет заявок фрилансеров