Кол-во страниц 12-16 Шрифт Times new roman 12 Оригинальность 60% Реферат(из трех частей) и 1 задача Моя сумма последних двух цифр зачетки 0+4=4 В 3 части реферата ...
*Курсовая . Методика преподавания русского языка
Предмет - Методика преподавания русского языка
Тема - Приёмы работы над категорией грамматического рода имён существительных в условиях южнорусского диалекта
Кол-во страниц - не менее 45 страниц (страницы приложений в объём не входят)
Шрифт Times New Roman 14 pt
Оригинальность работы не менее 65%
ЕЩЕ ОЧЕНЬ ВАЖНО ПРОВЕРЯТЬ РАБОТУ НА САЙТЕ ТЕКСТ.РУ и чтобы не было замены
символов и так далее. Это очень-очень важно!!! Оригинальность всей
работы должна быть не меньше 65 %. не менее 2-х глав и 2-х параграфов
методологические и теоретические основы (т.е. актуальность, объект,
цель, задачи, теоретическая значимость, методологическая база,
теоретическая база, структура), также обязательны содержание, введение,
главы с параграфами, заключение и библиография не менее 35 источников, 4
из которых не старше 5-и лет обязательны приложения (наглядные
материалы, таблицы, диаграммы, конспекты уроков и т.д.)
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