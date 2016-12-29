СРОЧНО!реферат по Теория и механизмы современного государст

реферат по Теория и механизмы современного государственного управления

дисциплина – Теория и механизмы современного государственного управления

тема – Государственная политика: суть, значение и формы ее выражения.

количество страниц – 20

оригинальность -60% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить)

шрифт – 14 pt

крайний срок сдачи – 29.12.2016 до 08.00 час по МСК

дополнительная информация – Огромная просьба: при оформлении реферата строго придерживаться методических рекомендаций (файл прикреплен) Группа: 3116-ГМЗ. Тему можно взять любую на выбор: 1.Государственная политика: суть, значение и формы ее выражения;2.Центральные органы с особым статусом в системе управления государством и органы государственного управления на местах; 3.Соотношение целей, ресурсов государственного управления и средств их достижения; 4.Государственные управленческие решения и их отличительные черты.