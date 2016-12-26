Доработка курсовой

#CРОЧНО!

доработку курсовой работы по требованиям до 28.12.2016

на 9 стр курсовой указано приложение а (советы при правильном выстраивании игры), также нужно приложить анкету, о которой говорится в курсовой приложение В

(знания о сюжетно-ролевой игре, в целом об игре, её возрастной динамике, приёмах руководства, возникающие трудности, которые испытывают воспитателей во время руководства сюжетно-ролевымииграми). стр 33

Результаты распределения детей по трем подгруппам представлены в таблице 1 (Приложение Г). стр 34

Для реализации формирующего эксперимента нами был разработан план методической работы (Приложение Е). В курсовой ни одного приложения исправьте