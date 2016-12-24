Курсовая работа, тема "Рaзрaботкa информaционной систeмы "Поликлиникa"

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Закрыт1 заявка85 просмотров

Требуется написать курсовую работу на тему "Разработка информационной системы "Поликлиника"". Согласно задания и представленного образца курсовой работы. Программу делать на C#, база данных SQL Выполнение согласно образца, методических рекомендаций. Образец вышлю по запросу, задание вложено.

Срок сдачи 5 января

SQL
8 лет назад
akondr_
Андрей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад

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