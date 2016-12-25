Реферат – Экономика в социальной сфере

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Закрыт2 заявки92 просмотра

ТЕМА РАБОТЫ – Развитие малого бизнеса в сфере здравоохранения 

КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ -15 

ШРИФТ – 14 pt 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ – 75% 

КРАЙНИЙ СРОК – 25.12.2016 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 25.12 работу нужно сдать.

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров