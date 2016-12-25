Предмет : Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Тема : Роль и функции товарной номенклатуры в осуществлении статистики внешней торговли. Проверка на плагиат : antiplagiat.ru не менее 60 %
Реферат – Экономика в социальной сфере
ТЕМА РАБОТЫ – Развитие малого бизнеса в сфере здравоохранения
КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ -15
ШРИФТ – 14 pt
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ – 75%
КРАЙНИЙ СРОК – 25.12.2016
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 25.12 работу нужно сдать.
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