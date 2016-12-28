Статья – Международная экономика и бизнес

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Закрыт3 заявки113 просмотров

ТЕМА РАБОТЫ Научная статья:Пивные гиганты снижают объемы производства. Снизилось потребление россиян пенного напитка ? 

КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ – 6 

ШРИФТ – 14 pt 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ-60% 

КРАЙНИЙ СРОК – 28.12.2016

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров