Курсовая работа. 4 курс

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Название работы: Выполнение проектных решений и формирование конструкторской документации в среде AUTOCAD, AutoDesc Renderman, 3DStudio, Autodesk Animator и Animator Pro. 

Работу нужно выполнить в соответствии с приложенными методическими указаниями.

AutoCAD
8 лет назад
studentmmi
Марина 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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