Название работы: Выполнение проектных решений и формирование конструкторской документации в среде AUTOCAD, AutoDesc Renderman, 3DStudio, Autodesk Animator и Animator Pro. Работу нужно выполнить в соответствии с приложенными методическими указаниями.
* Задача. Информационные технологии.
Предмет – информационные технологии
Решить задачу по интеллектуальной системе
Кол-во страниц 3-10
Требуется решить задачу в общем виде. Никакое "внедрение" не предполагается.
Работу сделать в документе WORD Задача. ОПИСАТЬ создание
интеллектуальной системы для аппарата, который выдаёт/продаёт напитки.
Желательно учесть: 1. Создать блок-схему принципа работы данного
аппарата 2. Как будет проходить идентификация (способ / метод) 3.
Опираясь на блок-схему необходимо расписать каждый этап/блок данной
схемы (как работает, какая модель представления знаний использовалась и
почему, в чем проявляется её интеллектуальность) 3. Учесть, что
покупатель может купить не только предоставленный ему товар, но и
создать свой собственный. 4. Придумать алгоритм или метод, как будут
оцениваться товары (включая те, что создавали сами пользователи). 5. Как
происходит обучение интеллектуальной системы, допустим, если у человека
есть аллергия на какой-то ингредиент или просто учесть вкусы. 6.
Придумать способ, как система будет предлагать покупателю товары
(допустим ТОП 5 напитков, где будут и самые популярные и те, что менее
популярны). Описать по какому принципу/методу/формуле будет предлагаться
напиток. 7. Примерно продемонстрировать (желательно картинкой или
нарисовать самим) как будет выглядеть "Меню", которое увидит покупатель.
Это приблизительные требования, на что нужно сделать основной упор.
Если идёт описание какого либо действия или процесса, то ответить на
вопрос "КАК" и "ПОЧЕМУ". К примеру рандомный выбор товара из списка
рейтинга, т.е. тут описать "КАК" происходит выборка и "ПОЧЕМУ" именно
этот метод/алгоритм/формула был(а) использован(а) Если есть какие-то
вопросы, задавайте, спрашивайте. На всякий случай выложу мои заготовки.
ОДНАКО ОНИ НЕ ПРАВИЛЬНЫЕ И НЕ НЕСУТ НИКАКОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТИ ( в
прикрепленных файлах)
Выбранный исполнитель
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