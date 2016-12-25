Стоимость, срок?
Повышение оригинальности курсовой работы
Курсовая по преподаванию англ. языка.
Срок 2-3 дня
30 страниц.
Нужно повысить с 10% до 75%
Саму работу вышлю исполнителю.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется написать курсовую работу 25-30 стр. на тему "правовые основы валютного регулирования". Срок сдачи 28,12. Должна быть реальная, не техническая уникальность не ниже 50%.Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт8 лет назад
БД должна иметь запросы на изменение, обновление,удаление, а также с операторами типа INNER JOIN, LIKE, GROUP BY, ORDER BY.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Предмет – информационные технологии Решить задачу по интеллектуальной системе Кол-во страниц 3-10 Требуется решить задачу в общем виде. Никакое "внедрение" не предполагается. Работу сделать в документе WORD ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен8 лет назад
Название работы: Выполнение проектных решений и формирование конструкторской документации в среде AUTOCAD, AutoDesc Renderman, 3DStudio, Autodesk Animator и Animator Pro. Работу нужно выполнить в соответствии с приложенными методическими указаниями.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт8 лет назад
Статья для зачета. 1. Наш проект – это заявка на финансирование гранта. 2. По структуре: цели/задачи/предмет/объект/методы и инструментарий (рассказываешь как ты пользуешься этим методом; если наблюдение, то ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Требуется написать курсовую работу на тему "Разработка информационной системы "Поликлиника"". Согласно задания и представленного образца курсовой работы. Программу делать на C#, база данных SQL Выполнение согласно образца, методических рекомендаций. Образец вышлю по запросу, задание вложено. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт8 лет назад
ТЕМА РАБОТЫ Научная статья:Пивные гиганты снижают объемы производства. Снизилось потребление россиян пенного напитка ? КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ – 6 ШРИФТ – 14 pt ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ-60% КРАЙНИЙ СРОК – 28.12.2016Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт8 лет назад
ТЕМА РАБОТЫ – Развитие малого бизнеса в сфере здравоохранения КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ -15 ШРИФТ – 14 pt ОРИГИНАЛЬНОСТЬ – 75% КРАЙНИЙ СРОК – 25.12.2016 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 25.12 работу нужно сдать.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Предмет : Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Тема : Роль и функции товарной номенклатуры в осуществлении статистики внешней торговли. Проверка на плагиат : antiplagiat.ru не менее 60 %Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт8 лет назад