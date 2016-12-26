дипломная работа по определения лиц на фотографии и вывод небольшой информации о человеке на фотографии дисциплина – определения лиц на фотографии и вывод небольшой информации о человеке на фотографии тема – определения лиц ...
Доработка курсовой работы по психологии
срок 26.12.2016 до 23.00 МСК
замечания:
- оформление текста должно быть в соответствии с правилами (абзацы, края);
- все части введения привести в соответствие с порядком и с названиями, данными в методичке;
- исправить все грамматические и стилистические ошибки текста;
- речь по всей курсовой должна вестись о подростках;
- уточнить фамилии авторов источников во введении;
- в конце всех предложений расставить знаки препинания;
- конкретно указать базу исследования и количество испытуемых;
- слишком много материала, касающееся бронхиальной астмы и мало – образа тела;
- в конце параграфов нет резюме;
- ссылки должны быть в квадратных скобках;
- параграф не может быть меньше 3 страниц;
- первая глава должна быть теоретической, вторая – эмпирической, т.е. содержать результаты опытного исследования;
- вставить во 2 главу таблицы и рисунки, иллюстрирующие полученные результаты;
- по каждой главе сделать выводы, указать эти выводы в содержании работы на 2 странице;
- выводы должны соответствовать теме исследования и раскрывать особенности образа тела у подростков с бронхиальной астмой;
- заключение должно быть на 2-3 страницы;
- объем курсовой работы для ВПО – не менее 35 страниц, в отличие от СПО (25 страниц);
- список литературы устарел и не всегда правильно оформлен.
Замечания следующие: – почему титул обозначен третьей, а не первой страницей? (и страницу на первом и втором листах нужно спрятать); – почему отсутствуют выводы по главам? – глава 2 должна состоять не менее, чем из 2-х параграфов и выводов по главе; – пункты введения выделить жирным шрифтом и привести в соответствие их формулировку с формулировкой в методичке; – привести текст введения в соответствие с нормами русского литературного языка!!!! – глава 1 должна начинаться с нового листа; – все ссылки должны быть в квадратных скобках и связаны со списком литературы; – убрать из параграфов подзаголовки; – почему во второй главе упоминаются, но отсутствуют таблицы??? Оформление чего я должна оценивать??? – никакой коррекционной программы в курсовой работе не должно быть, вы ее не разрабатывали, откуда в заключении упоминание о ней??? – список литературы оформлен не правильно. Агата! Отзыв руководителя я пишу в воскресенье, поэтому до вечера субботы я жду итоговый вариант курсовой работы, который и буду оценивать. КТМ
Список литературы должен быть не менее 25 источников и изданных за последние 5 лет
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