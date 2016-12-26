Подготовить ЭОР по логике, философии

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Закрыт1 заявка121 просмотр

Требуется создать ЭОР на площадке LMS MOODLE по логике и  философии. Сроки - к началу марта 2017 г. Теоретические материалы подготовлены.

8 лет назад
guest_14829107166559
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8 лет назад

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