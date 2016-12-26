Оставляйте заявки, кто готов мне помочь. Нужно сделать курсовую на тему. Проектирование технологии изготовления деталей с использованием мехатронного металлообрабатывающего оборудования. Задание срочное. Оставляйте свой скайп
Рерайт эссе по философии науки
Здравствуйте, необходим рерайт эссе по философии обьемом 10 страниц. Просьба указать возможный срок выполнения и стоимость.
Заранее благодарю!
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