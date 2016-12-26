Курсовая "Машинстроение"

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Закрыт1 заявка85 просмотров

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Нужно сделать курсовую на тему. Проектирование технологии изготовления деталей с использованием мехатронного  металлообрабатывающего оборудования. Задание срочное.

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8 лет назад
lomotr
Даниил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

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