*Контрольная . Методы анализа нечеткой информации

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Закрыт1 заявка109 просмотров

Кол-во страниц 12-16

Шрифт Times new roman 12

Оригинальность 60%

Реферат(из трех частей) и 1 задача Моя сумма последних двух цифр зачетки 0+4=4 В 3

части реферата нужно взять первую тему 1. Современное практическое

применение механизмов анализа нечеткой информации. Задачу взять из

сборника Липатовой- на стр.53 задачи, внизу задание №4.

8 лет назад
nik0lka
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8 лет назад
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