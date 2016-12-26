#СРОЧНО!курсовая работа по Экономика фирмы

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Закрыт1 заявка147 просмотров

курсовая работа по Экономика фирмы дисциплина – Экономика фирмы тема – вариант 2 в методичке "тема работы" количество страниц – 25-30 оригинальность -60% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить) шрифт – 14 pt крайний срок сдачи – 03.01.2017 до 22 по МСК дополнительная информация – согласно методичке

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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