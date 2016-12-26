Магистерская диссертация по управлению проектами.

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Закрыт6 заявок265 просмотров

Тема - "Особенности управления финансами проекта".

Срок - 6-7 января. С возможной корректировкой.

Все необходимые данные скину на эл. почту.

8 лет назад
superman91
Дмитрий 
34 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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