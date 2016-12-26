Кол-во страниц 12-16 Шрифт Times new roman 12 Оригинальность 60% Реферат(из трех частей) и 1 задача Моя сумма последних двух цифр зачетки 0+4=4 В 3 части реферата ...
Курсовая работа по Экономика фирмы
#СРОЧНО!
курсовая работа по Экономика фирмыдисциплина - Экономика фирмытема - вариант 2 в методичке "тема работы"количество страниц - 25-30оригинальность -60% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить)шрифт - 14 ptкрайний срок сдачи - 29.12.2016 до 22 по МСКдополнительная информация - согласно методичке
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт8 лет назад
реферат по Теория и механизмы современного государственного управления дисциплина – Теория и механизмы современного государственного управления тема – Государственная политика: суть, значение и формы ее выражения. количество страниц – 20 оригинальность ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется создать ЭОР на площадке LMS MOODLE по логике и философии. Сроки - к началу марта 2017 г. Теоретические материалы подготовлены.Закрыт8 лет назад
Здравствуйте, необходим рерайт эссе по философии обьемом 10 страниц. Просьба указать возможный срок выполнения и стоимость. Заранее благодарю!Рефераты, Курсовые и Дипломы9 заявокЗакрыт8 лет назад
Оставляйте заявки, кто готов мне помочь. Нужно сделать курсовую на тему. Проектирование технологии изготовления деталей с использованием мехатронного металлообрабатывающего оборудования. Задание срочное. Оставляйте свой скайпЗакрыт8 лет назад
#CРОЧНО! доработку курсовой работы по требованиям до 28.12.2016 на 9 стр курсовой указано приложение а (советы при правильном выстраивании игры), также нужно приложить анкету, о которой говорится в курсовой ...Закрыт8 лет назад
срок 26.12.2016 до 23.00 МСК замечания: - оформление текста должно быть в соответствии с правилами (абзацы, края); - все части введения привести в соответствие с порядком и с ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт8 лет назад
дипломная работа по определения лиц на фотографии и вывод небольшой информации о человеке на фотографии дисциплина – определения лиц на фотографии и вывод небольшой информации о человеке на фотографии тема – определения лиц ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт8 лет назад
Курсовая по преподаванию англ. языка. Срок 2-3 дня 30 страниц. Нужно повысить с 10% до 75% Саму работу вышлю исполнителю.Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт8 лет назад
Стоимость, срок?Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт8 лет назад