Курсовая работа по Экономика фирмы

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курсовая работа по Экономика фирмыдисциплина - Экономика фирмытема - вариант 2 в методичке "тема работы"количество страниц - 25-30оригинальность -60% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить)шрифт - 14 ptкрайний срок сдачи - 29.12.2016 до 22 по МСКдополнительная информация - согласно методичке

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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