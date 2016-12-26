Речевые характеристики героев романа "The sandcastle" by Iris Murdoch

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Закрыт1 заявка109 просмотров

Дисциплина * Зарубежная литература

Тема * Речевые характеристики героев романа "The sandcastle" by Iris Murdoch"

Страниц * не менее 30

Шрифт * Times New Roman 14 pt

Оригинальность 60% Просьба приложить файл с отчетом уникальности к работе

Срок 06.01

Дополнительно: Работу нужно написать в соответствии со следующим планом:

Глава 1 "Роль диалога в изображении героев литературного произведения": в

отдельный параграф - "Речь как средство изображение литературных

персонажей".

Глава 2 "Индивидуальные и общие особенности речи каждого героя" (Проанализировать речь всех героев произведения на

конкретных примерах из текста (английского).

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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