требования на скрепке, антиплагиат 70%
Доработка по требованиям
доработка в соответствии с требованиями, срок до 04.01.2017:
Нужна работа, которая будет соответствовать следующим требованиям... 1.методичка. 2. задание к к.п.
основопалагаемся на методичку! задание это как "путеводитель". всё расписано в методичке более чем.
очень важно соблюсти п.4. техническая характериска – уже она есть. нужно доработать некоторые графы.
анализ формного материала офсетной печати ( это формные пластины , нужно вводная информация,какие бывают, и пара примеров, и выбрать наиболее подходящие для печати данной книги и обосновать этот выбор)
на печать блока, на печать форзаца, и на печать обложки – нужны формы) издание печатается в 4краски! никаких пантонов там не нужно!
дальше – обоснование выбора технологии и тд. оно вроде у девочек там в работе тоже было. нужно подбить. чтобы по сути и по делу.
оборудование – это оборудование, на котором проявляются пластины, (СTP). в таблицах выбрать 2-3 варианта, и выбрать наиболее экономичный,практичный , который минимизирует участие человеческого фактора)
и материал: это всё что нужно для изготовления пластин и для ухода за ними. (гугл в помощь)
макет монтажной формы – для этого я присылала фотографии книги. но вам нужно знать всего лишь страницы в издании у меня 80 страниц. которые я печатаю на одной машине. (красочность 4+4)
а форзац и обложку я печатаю вместе на другой машине – соответственно их можно и поместить вместе. они запечатываются с одной стороны. красочность 4+0, так будет экономнее. (здесь потребуется www.ukr-print.net/content... что-то вроде этого) пусть это будет схематично можно даже отдельным файлом)
(это спуск полос называется по другому)
и рассчет материала -это сколько пластин у нас уйдет на всю книгу вобщем (которая состоит из блока(4+4) – запечатан в 4 краски с двух сторон
форзаца(4+0 и обложки4+0) – запечатаны с одной стороны в 4 краски
пусть не стесняются и спрашивают у меня, я всегда на связи даже в каникулы буду. максимум 1-2 дня могу не ответить,если уеду из города. любую информацию по книге, или какие-то вопросы по процессу, пусть лучше спросят лишний раз! профиль у нас сложный, я бы не обращалась к вам,если бы всё успевала сама.
и повторюсь, пусть это будет не 30 страниц, пусть это будет 22-25, но по сути, по правильному!))
первоначальную работу прилагаю
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