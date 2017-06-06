Научно-исследовательская работа по психологии

необходимо написать реферативный обзор по теме (сообщу исполнителю) \

Обзор выполняется на основе отечественных и зарубежных изданий ( взять по 5) за последние 2-3 года\

суть работы заключается в том, чтобы найти 5 научных статей на русском языке и 4иностранные статьи на данную тему. Статьи должны быть "свежие" (2013-2017гг).

Иностранные надо перевести. Их надо проанализировать, по каждой статье написать

небольшое заключение. Сделать общее реферирование всего материала.подробности распишу исполнителю. Срок 13 июня.