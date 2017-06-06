ТЕМА РАБОТЫ * : Разработка контролирующего программного обеспечения для уличных светофоров с использованием датчиков подсчета транспортных средств КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 20 ШРИФТ * Times New Roman 14 pt ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ не важно КРАЙНИЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТЫ 10.06.2017
Научно-исследовательская работа по психологии
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
необходимо написать реферативный обзор по теме (сообщу исполнителю) \
Обзор выполняется на основе отечественных и зарубежных изданий ( взять по 5) за последние 2-3 года\
суть работы заключается в том, чтобы найти 5 научных статей на русском языке и 4иностранные статьи на данную тему. Статьи должны быть "свежие" (2013-2017гг).
Иностранные надо перевести. Их надо проанализировать, по каждой статье написать
небольшое заключение. Сделать общее реферирование всего материала.подробности распишу исполнителю. Срок 13 июня.
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт6 лет назад
Бюджет хороший. Работа готова, но её надо доработать по замечаниям клиента. ДИСЦИПЛИНА [i]микрополосковая антенна Х-жиапозона кафедра радио электронных устройств ТЕМА РАБОТЫ [/i]микрополосковая антенна Х-жиапозона кафедра радио электронных устройств КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ [i]50 ШРИФТ [/i]Times New Roman 14 pt ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ...Закрыт6 лет назад
Добрый день. Для учебного сайта для раздела вопрос-ответ надо написать ответы на ряд вопросов по психологии и педагогике Около 100 вопросов Требования: - Каждый ответ должен быть по 1000 символов - Уникальность 80% Пример вопроса: - экологическое воспитание это - рефлексия это в ...Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявокЗакрыт6 лет назад
4 вариантРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт6 лет назад
ДИСЦИПЛИНА * Основы маркетинга ТЕМА РАБОТЫ * Специфика разработки и производства больших рекламных форматов (билборды, брендмауэры, ландшафтная реклама и др.). Проблематика эффективности. КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 30-35 ШРИФТ * Times New Roman 14 pt ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 70% КРАЙНИЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТЫ ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт6 лет назад
ДИСЦИПЛИНА * Место и роль семейной тематики в районных интернет изданиях республики башкортостан ТЕМА РАБОТЫ * Место и роль семейной тематики в районных интернет изданиях республики Башкортостан КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 50-60 ШРИФТ * Times New Roman 14 pt ОРИГИНАЛЬНОСТЬ ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Протоколы обеспечения совместимости кэш-памяти в многоядерных процессах Отчёт должен содержать один из алгоритмов обеспечения совместимости Один из алгоритмов в описательном виде Презентация должна содержать изображение того же алгоритма в изобразительном видеЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/katarina-t/portfolio/referaty-kursovye-i-diplomy-47/marketing-territorij-diplomnaya-rabota-1047131/]Пример работы[/url]Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Задание для курсовой в приложенном файле. По сути, достаточно взять резистор, с него снимать напряжение, далее на инструментальный усилитель, далее на АЦП (выход, можно без выдаваний значений, только сигнал). Нужен чертеж и РПЗ сделать с ...Закрыт6 лет назад
требуется Корректировка курсовой работы на тему Современное состояние российской экономики и уровень ее экономической безопасности. Есть отзыв преподавателя о курсовой работе с указанными ошибками. подробности в лс или TG Бюджет до 500р (работа не сложная)Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт6 лет назад