Курсовая работа по программированию

Бюджет хороший. Работа готова, но её надо доработать по замечаниям клиента. ДИСЦИПЛИНА [i]микрополосковая антенна Х-жиапозона кафедра радио электронных устройств ТЕМА РАБОТЫ [/i]микрополосковая антенна Х-жиапозона кафедра радио электронных устройств КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ [i]50 ШРИФТ [/i]Times New Roman 14 pt ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ...
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ТЕМА РАБОТЫ * : Разработка контролирующего программного обеспечения для уличных светофоров с использованием датчиков подсчета транспортных средств
КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 20
ШРИФТ * Times New Roman 14 pt
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ не важно
КРАЙНИЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТЫ 10.06.2017
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