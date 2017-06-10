Курсовая работа по программированию

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ТЕМА РАБОТЫ * : Разработка контролирующего программного обеспечения для уличных светофоров с использованием датчиков подсчета транспортных средств 

КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 20 

ШРИФТ * Times New Roman 14 pt 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ не важно 

КРАЙНИЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТЫ 10.06.2017

7 лет назад
nik0lka
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
174 отзыва(-2)