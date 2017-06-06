Доработка курсовой работы по филологии

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ДИСЦИПЛИНА  * филологияТЕМА РАБОТЫ  * "безэквивалентная лексика в музейном дискурсе свердловской области"КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ  * объём практической части около 20 страниц.ШРИФТ  * Times New Roman 14 ptОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 75КРАЙНИЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТЫ 09.06.2017ПОЖЕЛАНИЯ ИДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ должно быть отражено в практической части - классификация, примеры текстов, разбор и толкование без эквивалентной лексики

7 лет назад
nik0lka
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
174 отзыва(-2)