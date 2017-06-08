Очень срочно! Диплом по техническому зрению

Добрый день. Для учебного сайта для раздела вопрос-ответ надо написать ответы на ряд вопросов по психологии и педагогике Около 100 вопросов Требования: - Каждый ответ должен быть по 1000 символов - Уникальность 80% Пример вопроса: - экологическое воспитание это - рефлексия это в ...