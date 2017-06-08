Очень срочно! Диплом по техническому зрению

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Нужна дипломная работа на ТЕМУ "разработка системы помощи водителю на базе технического зрения"

Количество страниц 40-45

Шрифт Times New Roman 14 pt

Оригинальность работы 70%

Крайний срок получения работы 08.06.2017 - утро!

Доп. информация по содержанию - см.вложение

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7 лет назад
nik0lka
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
174 отзыва(-2)