Курсовая работа по PR-Геймификация в бизнесе на примере моб.приложения

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Курсовая работа на 25-30 стр.

Оригинальность - 70% по системе "Антиплагиат"

Срок сдачи - 23:50 по МСК 11.06

Специальность - Реклама и Связи с общественностью

7 лет назад
dimi93
Диана 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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