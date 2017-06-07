Курсовая по программированию.

Нужна дипломная работа на ТЕМУ "разработка системы помощи водителю на базе технического зрения" Количество страниц 40-45 Шрифт Times New Roman 14 pt Оригинальность работы 70% Крайний срок получения работы 08.06.2017 - утро! Доп. информация по содержанию - см.вложение + Речь на ...
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Нужно сделать курсовую по программированию. Тема – автоматизация насосной станции. Акцент необходимо сделать на программу, написанную на с++, базы данных и use case диаграммы. Так же необходима пояснительная записка.
Работа более творческая, поэтому тех.задания от универа нет, есть только рекомендации к оформлению.
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