Курсовая по программированию.

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Нужно сделать курсовую по программированию. Тема – автоматизация насосной станции. Ак­цент необходимо сдел­ать на программу, на­писанную на с++, базы данных и use case диаграммы. Так же необходима пояснительная записка.

Работа более творче­ская, поэтому тех.за­дания от универа нет, есть толь­ко рекомендации к оф­ормлению.

7 лет назад
guest_14968297072647
7 лет в сервисе
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7 лет назад