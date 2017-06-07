Курсовая по программированию.

Нужно сделать курсовую по программированию. Тема – автоматизация насосной станции. Ак­цент необходимо сдел­ать на программу, на­писанную на с++, базы данных и use case диаграммы. Так же необходима пояснительная записка.

Работа более творче­ская, поэтому тех.за­дания от универа нет, есть толь­ко рекомендации к оф­ормлению.