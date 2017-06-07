Дипломный проект

Факультет Информационных систем и технологий, кафедра Прикладная математика

Тема "Обнаружение изменения скорости движения корабля"

Цель: Разработка алгоритма и программы обнаружения изменения скорости надводного судна

посредством анализа его координат.

Задача: Будем считать, что корабль движется по прямой (его координаты (Xi,Yi), имеет постоянную скорость V, затем он идет по этой же прямой, но скорость изменяется.

Судно движется по истинным координатам, а мы наблюдаем зашумленные координаты.

Истинные координаты будем обозначать

(Xi, Yi), а зашумленные xi=Xi+ζi, yi=Yi+φi.

Где ζi, φi стандартные Гауссовские СВ с нулевым мат. ожиданием и сигмой.