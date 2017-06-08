эссе на англ языке

ДИСЦИПЛИНА * 2 штуки, английский язык

ТЕМА РАБОТЫ * на любую тему, но желательно связанную с информационными технологиями, например, с блокчейном или нейронными сетями. Оба эссе требуются длиной 3 страницы и со списком литературы в виде 5 статей, причем реально существующих, которые будут указаны в эссе и которые можно будет найти в интернете.

КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 3

ШРИФТ * Times New Roman 14 pt

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 60%

КРАЙНИЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТЫ 09.06.2017 до 08.00 по мск

ПОЖЕЛАНИЯ И

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Вообще это должно быть literature review На любую тему, но желательно связанную с информационными технологиями, например, с блокчейном или нейронными сетями. Оба обзора литературы требуются длиной 3 страницы и со списком литературы в виде 5 статей, причем реально существующих, на которые и будет обзор и которые можно будет найти в интернете. Прикладываю требования и рекомендации