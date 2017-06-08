эссе на англ языке

Дисциплина * «Специальные методы литья» тема работы * «Разработка технологического процесса получения отливки «фланец» методом литья по выплавляемым моделям» Количество страниц * 30( со списком литературы) Шрифт * Times New Roman 14 pt Оригинальность работы 60% Крайний срок получения работы 11.06.2017 Пожелания и Дополнительная информация В файле ...
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ДИСЦИПЛИНА * 2 штуки, английский язык
ТЕМА РАБОТЫ * на любую тему, но желательно связанную с информационными технологиями, например, с блокчейном или нейронными сетями. Оба эссе требуются длиной 3 страницы и со списком литературы в виде 5 статей, причем реально существующих, которые будут указаны в эссе и которые можно будет найти в интернете.
КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 3
ШРИФТ * Times New Roman 14 pt
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 60%
КРАЙНИЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТЫ 09.06.2017 до 08.00 по мск
ПОЖЕЛАНИЯ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Вообще это должно быть literature review На любую тему, но желательно связанную с информационными технологиями, например, с блокчейном или нейронными сетями. Оба обзора литературы требуются длиной 3 страницы и со списком литературы в виде 5 статей, причем реально существующих, на которые и будет обзор и которые можно будет найти в интернете. Прикладываю требования и рекомендации
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