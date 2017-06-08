#эссе на англ языке

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ДИСЦИПЛИНА * 2 штуки, английский язык 

ТЕМА РАБОТЫ * на любую тему, но желательно связанную с информационными технологиями, например, с блокчейном или нейронными сетями. Оба эссе требуются длиной 3 страницы и со списком литературы в виде 5 статей, причем реально существующих, которые будут указаны в эссе и которые можно будет найти в интернете. 

КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 3 

ШРИФТ * Times New Roman 14 pt 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 60% 

КРАЙНИЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТЫ 09.06.2017 до 08.00 по мск 

ПОЖЕЛАНИЯ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Вообще это должно быть literature review На любую тему, но желательно связанную с информационными технологиями, например, с блокчейном или нейронными сетями. Оба обзора литературы требуются длиной 3 страницы и со списком литературы в виде 5 статей, причем реально существующих, на которые и будет обзор и которые можно будет найти в интернете. Прикладываю требования и рекомендации

7 лет назад
nik0lka
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
174 отзыва(-2)
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