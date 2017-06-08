срок 10.06 задание в файле
Автоматизация управления жд транспортом на станции
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специальность управление в технических системах.дипломная работа, тема: автоматизация управления жд транспортом на станции. презентация, антиплагиат, 4 чертежа. от100 страницЭкономической части и охраны труда не надов дипломе экономической части нет. нужно будет рассчитать оптимальный вариант например: на какой путь будет лучше принять поездв тех задании вписать, какие будете делать чертежи и нужно будет сделать расчет кабеля.прилагаем инструкции по централизации нашей станции схем и пульта с табло
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