Нужно сделать.Разделы :

Экономика архитектурно-градостроительных решений

Экономическая кадастровая оценка территории

Примеры вприложении. Учебники и методички тоже в приложении. Чертеж автокад приложу

позже.

В состав работывходят: документ Word и графическиечертежи.

Работаразделена на 3 части.

ММТ. Этирасчеты выполнить по фрагменту (взять фрагмент наиболее разнообразной застройки

примерно в 60га (отправлю в приложении чертеж)).

1 часть: экономическое обоснованиеархит.-градостроительных решений.

Выполняется пометодичке, табл. Гендельсмана (см. в приложении) стр. 42, 43, 44, 45 – основа

экономической оценки.

Втораяметодичка - стр. 12, 6-8. – там всеформулы как считать показатели.

Цены – доп.методичка, показатели. + по методичке за 16год. Умножать на коэффициент инфляции = 9,2

Кадастроваяэкономическая оценка тер-рии. Этирасчеты выполнить на участке где масштаб 1:2000 (отправлю в приложении чертеж)

2 часть: кадастровый план. В красныхлиниях выделить кварталы (стр. 198-213). На квартальных улицах – 1,5 м вглубь к

застройке. На магистральных (стр. 178) – 3 м. вглубь. Подписать кварталы

(стр.159-160).

Адресный план –стр. 174-178,

Экономическаяоценка – стр. 198-213.

Проставитькадастровые номера улиц. С Севера на Юг и с Запада на Восток. Где улицы идут не

по существующим, придумать новые названия.

3 часть: адресный план. Вместокадастровых улиц подписать названия и присвоить адрес здания. В район выезжаем

из центра города. Правая сторона – четные, левая – нечетные. Таким образом

подписать названия домов. Если здание – школа –дополнительно к номеру дома

добавляется буква А, если Детский сад – Б. Если здание длинное поделить на

корпуса. На пересечении дорог – с дробью номера (стр. 174-178).

Экономическаякадастровая оценка тер-рии

198 стр. –оценочный учет. – это оценка участков (стр. 200). Заполнить по табл. 6.3.

Если нетисторической застройки – прочерк. В таблицу проставить коэффициенты. (табл.

212.)