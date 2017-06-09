Тема работы: Налоговый учет на современном предприятии, его взаимосвязь с другими видами учета. Объём: 25-30 страниц с учетом титульного листа. Оформление: Times New Roman» 14 кегелем с 1.5 интервалом, подробные требования и методичку предоставлю выбранному кандидату. Антиплагиат: проверка по ETXT ...
Экономика архитектурно-градостроительных решений
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Нужно сделать.Разделы :
Экономика архитектурно-градостроительных решений
Экономическая кадастровая оценка территории
Примеры вприложении. Учебники и методички тоже в приложении. Чертеж автокад приложу
позже.
В состав работывходят: документ Word и графическиечертежи.
Работаразделена на 3 части.
ММТ. Этирасчеты выполнить по фрагменту (взять фрагмент наиболее разнообразной застройки
примерно в 60га (отправлю в приложении чертеж)).
1 часть: экономическое обоснованиеархит.-градостроительных решений.
Выполняется пометодичке, табл. Гендельсмана (см. в приложении) стр. 42, 43, 44, 45 – основа
экономической оценки.
Втораяметодичка - стр. 12, 6-8. – там всеформулы как считать показатели.
Цены – доп.методичка, показатели. + по методичке за 16год. Умножать на коэффициент инфляции = 9,2
Кадастроваяэкономическая оценка тер-рии. Этирасчеты выполнить на участке где масштаб 1:2000 (отправлю в приложении чертеж)
2 часть: кадастровый план. В красныхлиниях выделить кварталы (стр. 198-213). На квартальных улицах – 1,5 м вглубь к
застройке. На магистральных (стр. 178) – 3 м. вглубь. Подписать кварталы
(стр.159-160).
Адресный план –стр. 174-178,
Экономическаяоценка – стр. 198-213.
Проставитькадастровые номера улиц. С Севера на Юг и с Запада на Восток. Где улицы идут не
по существующим, придумать новые названия.
3 часть: адресный план. Вместокадастровых улиц подписать названия и присвоить адрес здания. В район выезжаем
из центра города. Правая сторона – четные, левая – нечетные. Таким образом
подписать названия домов. Если здание – школа –дополнительно к номеру дома
добавляется буква А, если Детский сад – Б. Если здание длинное поделить на
корпуса. На пересечении дорог – с дробью номера (стр. 174-178).
Экономическаякадастровая оценка тер-рии
198 стр. –оценочный учет. – это оценка участков (стр. 200). Заполнить по табл. 6.3.
Если нетисторической застройки – прочерк. В таблицу проставить коэффициенты. (табл.
212.)
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